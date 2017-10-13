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Посадовець НАН України в Києві погорів на хабарі

На цей момент триває розгляд клопотання про відсторонення його від посади
У Києві на хабарництві викрили керівника ДП "Органічна хімія" Національної академії наук України.
Посадовець НАН України в Києві погорів на хабарі Фото: islam_ru

Посадовець вимагав від столичного підприємця щомісячну плату у сумі 3,5 тис. гривень за використання одного з приміщень державного підприємства під розміщення СТО, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Правоохоронці задокументували факт одержання посадовцем грошових коштів та повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

За клопотанням прокуратури підозрюваний перебуває під домашнім арештом.

На цей момент триває розгляд клопотання про відсторонення його від посади.

Нагадаємо, що оперативники обласного управління захисту економіки Національної поліції і слідчі Київської місцевої прокуратури №1 у четвер, 28 вересня, затримали директора філії одного з інститутів Національної академії аграрних наук і його заступника під час отримання хабара в розмірі 25 тисяч гривень.

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13 10 2017 14:58
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