Посадовці Івано-Франківської міськради привласнили кошти, виділені на ремонт доріг
"Івано-Франківська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України", - інформує сайт прокуратури.
"Йдеться про встановлений факт привласнення службовими особами Івано-Франківської міської раді спільно із трьома суб’єктами господарювання грошових коштів при виконанні робіт з капітального та поточного ремонту доріг на території обласного центру шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт", - сказано у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Після проведення експертизи буде встановлена сума збитків.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України викрили колишніх топ-менеджерів "Укрхімтрансаміаку" часів Януковича на привласненні 130 млн грн.
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