Посадовці Івано-Франківської міськради привласнили кошти, виділені на ремонт доріг

Прокуратура викрила посадовців Івано-Франківської міськради, які привласнили бюджетні кошти, виділені на ремонт доріг в місті.

"Івано-Франківська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України", - інформує сайт прокуратури.

"Йдеться про встановлений факт привласнення службовими особами Івано-Франківської міської раді спільно із трьома суб’єктами господарювання грошових коштів при виконанні робіт з капітального та поточного ремонту доріг на території обласного центру шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт", - сказано у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Після проведення експертизи буде встановлена сума збитків.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України викрили колишніх топ-менеджерів "Укрхімтрансаміаку" часів Януковича на привласненні 130 млн грн.