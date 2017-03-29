Посадовці Львівської міськради завдали збитки бюджету на 40 млн грн

На цей час триває досудове розслідування

Прокуратура Львівської області виявила недбалість у діях службових осіб Львівської міської ради, що завдало збитки бюджету на суму 40 мільйонів гривень.

У 2007 році Львівська міська рада за відсутності на те її повноважень, прийняла рішення, на підставі якого уклала договір купівлі-продажу права оренди земельних ділянок та обʼєкту комунальної власності по вул.І.Федорова, 23, 28 у місті Львові з ТОВ "Українські інвестиційні системи", за якими товариством було сплачено 19 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Проте, в подальшому такі рішення Львівської міської ради були скасовані судом.

Рішенням суду, яке набрало законної сили, постановлено стягнути з Львівської міської ради 59,8 млн грн, а також солідарно стягнути з Львівської міської ради та Управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради на користь вказаного товариства ще 12 млн грн.

На стадії виконання судового рішення, 27 жовтня 2016 між Львівською міською радою та ТОВ "Українські інвестиційні системи" було укладено мирову угоду та сплачено товариству 59,7 млн грн.

Таким чином, посадові особи Львівської міської ради уклавши згадані договори з порушенням чинного законодавства спричинили до того, що громаді Львова завдано збитки на суму понад 40 млн грн, зазначають у прокуратурі.

Більше того, мировою угодою передбачено, що Львівська міська рада ще зобов'язується викупити у вказаного товариства об'єкт незавершеного будівництва за адресою: м.Львів, вул.Федорова, 23, 28 за 36 млн.грн.

На цей час триває досудове розслідування.

У свою чергу, в спільноті "Збережи старий Львів" повідомляють, що за цією адресою мали збудувати готель, проти чого виступали активні городяни.