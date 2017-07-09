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Посадовці Одеської митниці організували нелегальне ввезення в Україну брендового одягу на 12 млн грн

Митники складали неправдиві документи про огляд контейнерів, де замість дешевих виробів перебував брендовий одяг
Генпрокуратурою спільно з Нацполицією на території Одеської області викрито незаконну схему ввезення в країну товарів відомих світових брендів на 12 млн грн.
Посадовці Одеської митниці організували нелегальне ввезення в Україну брендового одягу на 12 млн грн Фото: gp.gov.ua

Доудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської митниці Державної фіскальної служби (ДФС), що спричинило тяжкі наслідки, ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України, інформує прес-служба ГПУ.

"Встановлено, що протягом 2017 року посадові особи Одеської митниці ДФС за попередньою змовою з керівником одного з суб'єктів господарювання та відділом протидії митним правопорушенням склали завідомо неправдиві документи про огляд контейнерів, в які внесли неправдиві відомості про найменування товару, зокрема, у декларації внесені дані і доданий фотомонтаж, згідно з якими у контейнерах знаходяться квіти з штучних матеріалів і нейлонові нитки, насправді у них перебувала одяг відомих світових брендів", - йдеться в повідомленні.

За результатами проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили одяг відомих світових брендів на суму понад 12,1 млн грн.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України припинили контрабандне постачання наркотиків з Європи в Івано-Франківській області.

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07 09 2017 08:59
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