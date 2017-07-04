Посадовці "Донбасенерго" розікрали 50 млн на закупівлі вугілля у фіктивної фірми

Поліція підозрює посадових осіб ПАТ "Донбасенерго" у зловживанні службовим становищем, що призвело до розкрадання понад 50 млн грн. в результаті перерахування коштів за вугілля підконтрольній фіктивній фірмі.

Про це свідчить ухвала Жовтневого райсуду м. Маріуполя від 3 квітня, повідомляють "Наші гроші".

За даними слідства, у 2014 році "Донбасенерго" уклало угоду з ТОВ "Астор Металл" про придбання та постачання вугільної продукції на структурні одиниці ПАТ "Донбасенерго" – Старобешівську ТЕС та Слов’янську ТЕС. За цим договором у 2014-2015 роках "Донбасенерго" перерахувало "Астор Металл" 142,78 млн грн.

Слідчі встановили, що "Астор Металл" не мало іншого виду доходу, крім отримання коштів від "Донбасенерго" на придбання та постачання вугілля. Крім того, фірма не є виробником вугільної продукції і відобразила придбання вугілля, яке нібито було поставлене на "Донбасенерго", від ТОВ "Імексгрупп" за 28,44 млн грн. та ТОВ "Донбасенергоресурс" за 22,40 млн грн.

В той же час, "Імексгрупп" та "Донбасенергоресурс" теж не виробляють вугільну продукцію і не мали жодної фінансової операції щодо її закупівлі. Отримані від "Астор Металл" гроші вони перерахували на окремі ланки "конвертаційних центрів" з подальшим обготівкуванням та привласненням.

Слідчі також встановили, що фіктивне ТОВ "Астор Металл" зі Слов’янська підконтрольне ПАТ "Донбасенерго". За місцем реєстрації воно ніколи не знаходилось. "Астор Металл" було зареєстроване в січні 2014 року, а в 2015 фірма припинила діяльність і збанкрутувала. "Імексгрупп" та "Донбасенергоресурс" теж відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів, необхідних для поставки товарів.

Крім того, за інформацією "Укрзалізниці", не існує відомостей щодо відправників ТОВ "Астор метал", "Імексгрупп", "Донбасенергоресурс" про перевезення вантажів на адресу Старобешівської ТЕС (на станції призначення "Новий світ" Донецької залізниці) та Словянської ТЕС (на станції "Електрична").

На думку слідства, посадовці "Донбасенерго" внесли неправдиві відомості в документи щодо обсягів поставленого вугілля, його вартості і безпідставно перерахувало "Астор Металл" понад 50 млн грн.

Суд задовольнив клопотання слідчих відділу СУ ГУ Нацполіції в Донецькій області, які розслідують кримінальне провадження № 42017050000000188 від 24.02.2017, і надав їм доступ до документів Держказначейства, на підставі яких були перераховані кошти фіктивним фірмам, та до банківського рахунку ТОВ "Астор Металл".

Основними акціонерами "Донбасенерго" є держава з часткою 25% і ПрАТ "Енергоінвест-Холдинг" з пакетом майже 61%. Бенефіціаром "Енергоінвест-Холдинг" раніше значився донецький бізнесмен Ігор Гуменюк, хоча справжнім господарем "Донбасенерго" називали сина екс-президента Олександра Януковича. У 2016 році бенефіціарами "Енергоінвест-Холдинг" стали американець Роберт Бенш і грек Андреас Церні. Останній відомий як виходець із України Андрій Чорний, у минулому він займався продажем українського вугілля за кордон. Учасники ринку стверджують, що Андрій Чорний не міг самостійно придбати "Донбасенерго".

ТОВ "Астор метал" записане на Дениса Пікалова, ТОВ "Імексгрупп" з Донецька – Сергія Логінова, ТОВ "Донбасенергоресурс" зі Слов’янська – Владислава Нофліка.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України викрили посадових осіб держпідприємства "Лисичанськвугілля" в розкраданні продукції в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.