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Посадовців митниці на Вінниччині затримали за хабарництво, – ФОТО

Перевіряється також інформація щодо причетності керівництва ДФС Вінницької області до "кришування" незаконного експорту горіхів
Керівника митниці у Вінницькій області та його заступника викрили на отриманні хабарів за оформлення товарів без повної сплати податків.
Посадовців митниці на Вінниччині затримали за хабарництво, – ФОТО Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Під час збору чергової мзди для керівництва затримано працівника митниці. За місцем проживання його брата виявлено $114 000 у пакетах з назвами товариств, що проводили незаконні експортно-імпортні операції", – розповів він.


Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri


Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Луценко зазначив, що суд призначив 160 тис. грн застави і перевіряється інформація щодо причетності керівництва ДФС Вінницької області до "кришування" незаконного експорту горіхів.


Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим викрили на хабарі головного інспектора митного поста "Херсон-порт".

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07 10 2017 21:20
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