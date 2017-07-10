Посадовців митниці на Вінниччині затримали за хабарництво, – ФОТО Перевіряється також інформація щодо причетності керівництва ДФС Вінницької області до "кришування" незаконного експорту горіхів

Керівника митниці у Вінницькій області та його заступника викрили на отриманні хабарів за оформлення товарів без повної сплати податків.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. "Під час збору чергової мзди для керівництва затримано працівника митниці. За місцем проживання його брата виявлено $114 000 у пакетах з назвами товариств, що проводили незаконні експортно-імпортні операції", – розповів він.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri Луценко зазначив, що суд призначив 160 тис. грн застави і перевіряється інформація щодо причетності керівництва ДФС Вінницької області до "кришування" незаконного експорту горіхів.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим викрили на хабарі головного інспектора митного поста "Херсон-порт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію