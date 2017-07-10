Посадовців митниці на Вінниччині затримали за хабарництво, – ФОТО
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
"Під час збору чергової мзди для керівництва затримано працівника митниці. За місцем проживання його брата виявлено $114 000 у пакетах з назвами товариств, що проводили незаконні експортно-імпортні операції", – розповів він.
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Луценко зазначив, що суд призначив 160 тис. грн застави і перевіряється інформація щодо причетності керівництва ДФС Вінницької області до "кришування" незаконного експорту горіхів.
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим викрили на хабарі головного інспектора митного поста "Херсон-порт".
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