Посадовця ДП "Держзовнішінформу" затримали за підозрою у привласненні майже 10 млн грн

Розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато у грудні 2015 року

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали колишнього заступника директора державного підприємства "Держзовнішінформ" за підозрою у привласненні 9,9 млн гривень.

У середу, 12 квітня, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього заступника директора "Держзовнішінформу" за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу, інформує прес-служба НАБУ.

За версією слідства, у період з травня 2013 року по лютий 2014 року підозрюваний за попередньою змовою з колишнім директором цього ж підприємства, зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування 9,87 млн гривень від "Держзовнішінформу" на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності. Кошти були перераховані відповідно до укладених договорів і підписаних актами прийому-передачі наданих послуг.

Розслідуванням встановлено, що зазначені приватні підприємства фактично ніяких послуг не надавали, а укладання договорів і підписання інших документів зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також встановлюється місцезнаходження екс-директора держпідприємства, здійснюється перевірка причетності до скоєних кримінальних злочинів інших посадових осіб.

Відзначається, що розслідування у цьому кримінальному провадженні детективи НАБУ почали у грудні 2015 року.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області, затриманої під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. дол.