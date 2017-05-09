Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Посадовця Київради викрили на хабарництві, - ФОТО

Під час обшуків в кабінеті начальника Управління були вилучені грошові кошти у сумі 65 тис гривень, а також чорнові записи із прізвищами підприємців, з яких зловмисник щомісяця вимагав та одержував хабарі
У вівторок, 5 вересня, посадовців Київради викрили в організації схеми вимагання хабарів за надання підконтрольним комунальним підприємством складських послуг суб’єктам господарювання.
Посадовця Київради викрили на хабарництві, - ФОТО Фото: Facebook Прокуратура міста Києва

Сьогодні правоохоронці затримали начальника управління адміністративного та господарського забезпечення Київради Ігоря Сабадаху, який вимагав від представника товариства з обмеженою відповідальністю хабаря в сумі 24 000 грн у якості застави і квартальної оплати (7 000 щомісячно) та отримав через посередника – завідуючого господарством підконтрольного комунального підприємства "Госпкомобслуговування" – останню її частку в розмірі 7 000 грн, - заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Зазначається, що хабарі чиновники збирали за надання в оренду приміщень виробничо-складської бази КП "Госпкомобслуговування" у Голосіївському районі Києва та за підписання договору зберігання майна. Офіційна ж вартість зазначених послуг становила 1 000 грн в місяць і сплачувалася окремо.

Фото: Facebook Прокуратура міста Києва 

У службових приміщеннях управління Київради і КП "Госпкомобслуговування", на складській території комунального підприємства, а також за місцем проживання Ігоря Сабадахи пройшли обшуки.

У столичній прокуратурі додають, що, крім Сабадахи, було викрито двох його спільників. Під час обшуків в кабінеті начальника Управління були вилучені грошові кошти у сумі 65 тис гривень, а також чорнові записи із прізвищами підприємців, з яких зловмисник щомісяця вимагав та одержував хабарі.  

Фото: Facebook Прокуратура міста Києва 

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За словами Пліса, вирішується питання щодо затримання Ігоря Сабадахи та двох посередників. Водночас додатково встановлюються інші факти злочинної діяльності цих осіб.

Нагадаємо, що співробітники Національної поліції повідомили про підозру одному з колишніх керівників державного підприємства "Львівський облавтодор" у привласненні 2,8 млн гривень.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 09 2017 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.