Посадовця Київради викрили на хабарництві, - ФОТО

Під час обшуків в кабінеті начальника Управління були вилучені грошові кошти у сумі 65 тис гривень, а також чорнові записи із прізвищами підприємців, з яких зловмисник щомісяця вимагав та одержував хабарі

У вівторок, 5 вересня, посадовців Київради викрили в організації схеми вимагання хабарів за надання підконтрольним комунальним підприємством складських послуг суб’єктам господарювання.

Сьогодні правоохоронці затримали начальника управління адміністративного та господарського забезпечення Київради Ігоря Сабадаху, який вимагав від представника товариства з обмеженою відповідальністю хабаря в сумі 24 000 грн у якості застави і квартальної оплати (7 000 щомісячно) та отримав через посередника – завідуючого господарством підконтрольного комунального підприємства "Госпкомобслуговування" – останню її частку в розмірі 7 000 грн, - заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Зазначається, що хабарі чиновники збирали за надання в оренду приміщень виробничо-складської бази КП "Госпкомобслуговування" у Голосіївському районі Києва та за підписання договору зберігання майна. Офіційна ж вартість зазначених послуг становила 1 000 грн в місяць і сплачувалася окремо.

Фото: Facebook Прокуратура міста Києва

У службових приміщеннях управління Київради і КП "Госпкомобслуговування", на складській території комунального підприємства, а також за місцем проживання Ігоря Сабадахи пройшли обшуки.

У столичній прокуратурі додають, що, крім Сабадахи, було викрито двох його спільників. Під час обшуків в кабінеті начальника Управління були вилучені грошові кошти у сумі 65 тис гривень, а також чорнові записи із прізвищами підприємців, з яких зловмисник щомісяця вимагав та одержував хабарі.

Фото: Facebook Прокуратура міста Києва

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За словами Пліса, вирішується питання щодо затримання Ігоря Сабадахи та двох посередників. Водночас додатково встановлюються інші факти злочинної діяльності цих осіб.