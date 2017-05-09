Посадовця Київради викрили на хабарництві, - ФОТО
Сьогодні правоохоронці затримали начальника управління адміністративного та господарського забезпечення Київради Ігоря Сабадаху, який вимагав від представника товариства з обмеженою відповідальністю хабаря в сумі 24 000 грн у якості застави і квартальної оплати (7 000 щомісячно) та отримав через посередника – завідуючого господарством підконтрольного комунального підприємства "Госпкомобслуговування" – останню її частку в розмірі 7 000 грн, - заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
Зазначається, що хабарі чиновники збирали за надання в оренду приміщень виробничо-складської бази КП "Госпкомобслуговування" у Голосіївському районі Києва та за підписання договору зберігання майна. Офіційна ж вартість зазначених послуг становила 1 000 грн в місяць і сплачувалася окремо.
Фото: Facebook Прокуратура міста Києва
У службових приміщеннях управління Київради і КП "Госпкомобслуговування", на складській території комунального підприємства, а також за місцем проживання Ігоря Сабадахи пройшли обшуки.
У столичній прокуратурі додають, що, крім Сабадахи, було викрито двох його спільників. Під час обшуків в кабінеті начальника Управління були вилучені грошові кошти у сумі 65 тис гривень, а також чорнові записи із прізвищами підприємців, з яких зловмисник щомісяця вимагав та одержував хабарі.
Фото: Facebook Прокуратура міста Києва
Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
За словами Пліса, вирішується питання щодо затримання Ігоря Сабадахи та двох посередників. Водночас додатково встановлюються інші факти злочинної діяльності цих осіб.
Нагадаємо, що співробітники Національної поліції повідомили про підозру одному з колишніх керівників державного підприємства "Львівський облавтодор" у привласненні 2,8 млн гривень.
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