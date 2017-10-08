Посадовцям Міноборони оголосили підозру через махінації з закупівлею касок та бронежилетів

Обвинувальні акти відносно п'ятьох колишніх і діючих посадовців Міноборони та двох службових осіб комерційного підприємства скеровано до суду.

"Головною військовою прокуратурою направлено до суду обвинувальні акти стосовно 5 колишніх і діючих посадовців Міноборони та 2 службових осіб комерційного підприємства, діями яких оборонному відомству заподіяно збитки на суму понад 34 млн грн", - повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що на підставі зібраних доказів 5-ом колишнім і нинішнім керівникам департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

Вказані особи, всупереч вимогам законодавства про звільнення на період проведення АТО від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання касок і бронежилетів для потреб Збройних Сил України, підписали ряд договорів постачання таких спецзасобів індивідуального захисту за ціною з ПДВ.

На підставі підписаних ними платіжних доручень Міністерство оборони протягом 2014-2015 років незаконно сплатило на рахунок підприємства-постачальника загалом 32,6 млн гривень у вигляді податку на додану вартість.

Крім того, додатковими угодами до окремих таких договорів було безпідставно збільшено ціну поставлених касок і бронежилетів, що призвело до зайвих витрат Міністерства на загальну суму понад 1,5 млн грн.

У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), директору та головному бухгалтеру підприємства-постачальника, які привласнили кошти Міністерства оборони на суму 34,1 млн грн.

Обвинувальні акти відносно усіх вказаних осіб направлено до суду. Задля відшкодування завданої шкоди накладено арешт на майно обвинувачених.

Нагадаємо, у грудні Генеральна прокуратура повідомила, що посадовці з Міноборони здійснили закупівлю непридатних для використання вертольотів.