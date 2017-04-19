Пошукові роботи на місці аварії судна в Чорному морі припинено до 20 квітня
Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на Морський рятувально-координаційний центр Новоросійськ.
"Рятувальні роботи припинені на період темного часу доби і поновляться з світанком", - зазначили в рятувальному центрі.
Крім того, повідомляється, що рятувальники виявили два порожніх гідрокостюми в районі аварії суховантажу.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, близько 4:00 ранку судно "Герої Арсеналу", яке йшло під прапором Панами, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизно в 27 км від узбережжя окупованого Криму. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед них 9 громадян України, 2 громадян РФ і громадянин Грузії. Зараз врятований один громадянин України.
У МНС РФ заявили, що судно прямувало з міста Азов до Туреччини з вантажем зерна.
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