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Пошукові роботи на місці аварії судна в Чорному морі припинено до 20 квітня

Рятувальники виявили два порожніх гідрокостюми в районі аварії суховантажу
Пошукові роботи на місці аварії суховантажу "Герої Арсеналу" в Чорному морі, на борту якого перебували громадяни України, припинені до ранку 20 квітня
Пошукові роботи на місці аварії судна в Чорному морі припинено до 20 квітня Фото: censor.net.ua

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на Морський рятувально-координаційний центр Новоросійськ.

"Рятувальні роботи припинені на період темного часу доби і поновляться з світанком", - зазначили в рятувальному центрі.

Крім того, повідомляється, що рятувальники виявили два порожніх гідрокостюми в районі аварії суховантажу.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, близько 4:00 ранку судно "Герої Арсеналу", яке йшло під прапором Панами, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизно в 27 км від узбережжя окупованого Криму. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед них 9 громадян України, 2 громадян РФ і громадянин Грузії. Зараз врятований один громадянин України.

У МНС РФ заявили, що судно прямувало з міста Азов до Туреччини з вантажем зерна.

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19 04 2017 22:51
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