CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШансів знайти голову німецького роздрібного холдингу Tengelmann Карла-Ерівана Хауба, який пропав у Альпах на кордоні Швейцарії та Італії, не залишилося.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пошуки зниклого в Альпах німецького мільярдера припинено
Після семи днів роботи рятувальників надії на чудесне спасіння більше немає
Фото: АР
Про це йдеться в заяві, поширеній торговою групою в п'ятницю, 13 квітня, від імені членів сім'ї 58-річного німецького мільярдера, пише DW.
Після семи днів роботи рятувальників "в екстремальних кліматичних умовах в зоні льодовикового покриву" надії на чудесне спасіння більше немає.
Нагадаємо, що в Альпах зник безвісти один з найбагатших людей Німеччини – керівник групи Tengelmann Карл-Еріван Хауб.
Forbes оцінює статок родини Хаубів у 6,4 млрд доларів. У березні цього року у США помер батько Карла-Еріван Хауба і глава сім'ї - Еріван Хауб, який керував Tengelmann понад 30 років.
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13 04 2018 21:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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