Пошуки зниклого в Альпах німецького мільярдера припинено

Після семи днів роботи рятувальників надії на чудесне спасіння більше немає

Шансів знайти голову німецького роздрібного холдингу Tengelmann Карла-Ерівана Хауба, який пропав у Альпах на кордоні Швейцарії та Італії, не залишилося.

Про це йдеться в заяві, поширеній торговою групою в п'ятницю, 13 квітня, від імені членів сім'ї 58-річного німецького мільярдера, пише DW.

Після семи днів роботи рятувальників "в екстремальних кліматичних умовах в зоні льодовикового покриву" надії на чудесне спасіння більше немає.

Нагадаємо, що в Альпах зник безвісти один з найбагатших людей Німеччини – керівник групи Tengelmann Карл-Еріван Хауб.

Forbes оцінює статок родини Хаубів у 6,4 млрд доларів. У березні цього року у США помер батько Карла-Еріван Хауба і глава сім'ї - Еріван Хауб, який керував Tengelmann понад 30 років.