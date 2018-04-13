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Пошуки зниклого в Альпах німецького мільярдера припинено

Після семи днів роботи рятувальників надії на чудесне спасіння більше немає
Шансів знайти голову німецького роздрібного холдингу Tengelmann Карла-Ерівана Хауба, який пропав у Альпах на кордоні Швейцарії та Італії, не залишилося.
Пошуки зниклого в Альпах німецького мільярдера припинено Фото: АР

Про це йдеться в заяві, поширеній торговою групою в п'ятницю, 13 квітня, від імені членів сім'ї 58-річного німецького мільярдера, пише DW. 

Після семи днів роботи рятувальників "в екстремальних кліматичних умовах в зоні льодовикового покриву" надії на чудесне спасіння більше немає.

Нагадаємо, що в Альпах зник безвісти один з найбагатших людей Німеччини – керівник групи Tengelmann Карл-Еріван Хауб.

Forbes оцінює статок родини Хаубів у 6,4 млрд доларів. У березні цього року у США помер батько Карла-Еріван Хауба і глава сім'ї - Еріван Хауб, який керував Tengelmann понад 30 років.

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13 04 2018 21:51
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