Поширення штучного інтелекту загрожує невеликим містам, - вчені

У великих містах люди частіше зайняті розумовою працею та аналітикою, і ймовірність того, що їх замінять машини, набагато менше, ніж у невеликих містах

Автоматизація та впровадження систем штучного інтелекту по-різному впливають на маленькі і великі міста

Про це повідомляють дослідники з медіалабораторії Массачусетського технологічного інституту (США), інформує ArXiv.org.

У великих містах люди частіше зайняті розумовою працею та аналітикою, і ймовірність того, що їх замінять машини, набагато менше, ніж у невеликих містах.

Автори нової роботи визначили, які професії найбільш поширені у великих і маленьких містах США. Вони вивчили статистику за 2014 рік, зібрану Бюро статистики праці. Дані показали, що у великих містах (населення понад 100 тисяч людей) непропорційно велика частина населення займається розумовою працею. Це фінансові аналітики, розробники комп'ютерного ПЗ, адвокати, рекламні менеджери.

У маленьких містах, навпаки, більше людей працюють обслуговуючим персоналом. Саме вони, на думку вчених, сильніше схильні до технологічного заміщення.

В результаті, відзначають автори, великі і маленькі міста по-різному випробують на собі вплив автоматизації процесів і впровадження штучного інтелекту.

Менше всього будуть змінюватися прогресивні населені пункти, такі як Сан-Хосе (умовна столиця Кремнієвої долини) чи Вашингтон. У зону ризику потрапили міста, які виживають за рахунок сільського господарства та туризму — на думку вчених, їхній розвиток продовжить гальмуватися.

З часом їх може спіткати доля Детройта, який переніс значний економічний і демографічний занепад через деіндустріалізацію. Чисельність населення в місті скоротилася з 1,8 мільйонів жителів в 1950 році до 680 тисяч в 2014 році.

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Нагадаємо, що у доповіді "Робота в прогресі" аналітичного центру Reform йдеться, що 250 тис держслужбовців, 90 тис адміністраторів та 24 тис працівників реєстратури можна замінити роботами та зекономити на податках, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямків. Якщо роботи замінять тисячі державних службовців, це допоможе платникам податків заощадити мільярди.



