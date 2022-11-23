Посіпаки кремля офіційно визнали свою кібератаку на Європарламент

Прокремлівська група взяла на себе відповідальність за атаку на веб-сайт Європейського парламенту після того, як законодавці визнали росію державним спонсором тероризму, заявив у середу президент установи

Прокремлівська група взяла на себе відповідальність за атаку на веб-сайт Європейського парламенту після того, як законодавці визнали росію державним спонсором тероризму, заявив у середу президент установи, передає Reuters.

«Європейський парламент піддається складній кібератаці. Прокремлівська група взяла на себе відповідальність», — написала Роберта Мецола у Twitter.

"Наші IT-фахівці протистоять цьому та захищають наші системи. Це після того, як ми оголосили росію державою-спонсором тероризму. Моя відповідь: Слава Україні (слава Україні)", - сказала вона.

Раніше законодавці проголосували за визнання росії державою-спонсором тероризму, стверджуючи, що військові удари москви по цивільних цілях, таких як енергетична інфраструктура, лікарні, школи та притулки, порушують міжнародне право.