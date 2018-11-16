Посла Угорщини викликали до МЗС України через заяву Орбана
"16 листопада 2018 року до МЗС України було запрошено новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому був висловлений рішучий протест у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана та віце-прем’єр-міністра з питань національної політики Ж.Шем'єна щодо України", - повідомляє сайт МЗС України.
У МЗС зазначили, що угорському дипломату було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин, особливо у контексті реалізації домовленостей, досягнутих у жовтні главами двох зовнішньополітичних відомств щодо вирішення проблемних питань між Україною та Угорщиною.
Нагадаємо, 15 листопада Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.
Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".
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