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Посла Угорщини викликали до МЗС України через заяву Орбана

Угорському дипломату було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин
Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ через висловлювання угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Посла Угорщини викликали до МЗС України через заяву Орбана МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

"16 листопада 2018 року до МЗС України було запрошено новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому був висловлений рішучий протест у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана та віце-прем’єр-міністра з питань національної політики Ж.Шем'єна щодо України",повідомляє сайт МЗС України.

У МЗС зазначили, що угорському дипломату було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин, особливо у контексті реалізації домовленостей, досягнутих у жовтні главами двох зовнішньополітичних відомств щодо вирішення проблемних питань між Україною та Угорщиною.

Нагадаємо, 15 листопада Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".

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16 11 2018 18:37
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