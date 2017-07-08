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Посланник уряду Німеччини допомагатиме Україні з децентралізацією

Уповноважена особа німецького уряду з питань реформи децентралізації вже у вересні розпочне роботу в Україні
В Україні з вересня працюватиме посланник уряду Німеччини з питань децентралізації.
Посланник уряду Німеччини допомагатиме Україні з децентралізацією Фото: з вільних джерел

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, інформує "Урядовий портал".

Він уточнив, що уповноважена особа німецького уряду з питань реформи децентралізації вже у вересні розпочне роботу в Україні.

"Делегування від уряду Німеччини посланника з питань децентралізації - ще одне свідчення успішності впровадження реформи (децентралізації - Ред.). Децентралізації має найбільшу серед інших реформ підтримку з боку ЄС.

Певен, що присутність і робота уповноваженої особи поглибить наше партнерство з точки зору співробітництва між регіонами України та Німеччини, а також впровадження інфраструктурних проектів з використанням німецького досвіду", - заявив Зубко.

Нагадаємо, в березні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про збільшення фінансових можливостей місцевих бюджетів після проведення децентралізації.

Також на думку прем'єр-міністра, реформа з децентралізації влади є однією з найбільш успішних реформ у країні.

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