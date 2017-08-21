Послом Росії у США призначили фігуранта санкційних списків, нагородженого медаллю "За повернення Криму"
Антонов народився 1955 року. Має 30-річний стаж роботи в МЗС СРСР і Росії. З 2004 по 2011 рік був директором Департаменту з питань безпеки і роззброєння, повідомляє прес-служба Кремля.
Потім п'ять років займав посаду заступника міністра оборони Росії. З грудня 2016 року Антонов займав посаду заступника міністра закордонних справ. Антонов має медаль "За повернення Криму".
У лютому 2015 року тодішній заступник міністра оборони потрапив у санкційні списки Канади через військові дій на сході України. Тоді ж проти Антонова увів санкції Євросоюз, а трохи пізніше - і Україна. У санкційні списки США він не потрапив.
У США його діяльність багатьма експертами вважається скомпрометованою зв'язками з нинішньою адміністрацією Дональда Трампа.
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