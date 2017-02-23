Послуги "Укрпошти" подорожчають 50%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила підвищення тарифів на послуги "Укрпошти".

Пропонується збільшити розмір тарифів на пересилання письмової кореспонденції в межах України, а саме: пересилання простих поштових карток, листів, бандеролей та пересилання рекомендованих відправлень (поштових карток, листів, бандеролей) на 59,6 % та пересилання посилок по Україні на 22,0 %; рівень підвищення тарифів у середньому становить 49,4 %, - повідомляє прес-служба НКРЗІ.

Затверджене Комісією рішення в установленому законодавством порядку буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, на кур'єрській доставці державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" незабаром працюватимуть 200-250 електромобілів.