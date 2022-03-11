ПОЛІТИКА НОВИНИБританія з 5 грудня запровадить заборону надання послуг із транспортування російської нафти, якщо вона не купується за граничною ціною або нижче встановленої західними урядами в рамках санкцій проти росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Послуги з транспортування російської нафти заборонить Велика Британія
Фото:ivtour.com.ua
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що Велика Британія прагне заборонити країнам використовувати її послуги для транспортування російської нафти, якщо вона не буде куплена за граничною ціною або нижче встановленої західними урядами в рамках санкцій проти росії.
Британський уряд заявив у четвер, що заборона, яка набуде чинності з 5 грудня, поширюється на британські послуги, включаючи страхування, брокерські послуги та доставку.
"Ми заборонили імпорт російської нафти до Великої Британії і досягли значних успіхів у його повній відмові. Цей новий захід продовжує закручувати гайки на путінській військовій машині, через що йому стає ще важче отримувати прибуток від своєї незаконної війни", – йдеться у заяві міністра фінансів Джеремі Ханта.
Раніше повідомлялося, що санкції проти російських олігархів, які сприяють війні з Україною, запровадила Британія
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