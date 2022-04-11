Посли десяти країн-членів при НАТО побували у Бучі та Гостомелі

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина провела зустріч із групою послів-постійних представників держав-членів при НАТО, які прибули з візитом в Україну й відвідали Бучу та Гостомель.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, це глави місій при НАТО: Албанії Вішо Адзязі Ліка, Естонії Юрі Луік, Латвії Скуджа Едгарс, Литви Дейвідас Матульоніс, Польщі Томаш Шатковський, Словаччини Петер Батор, Північної Македонії Дане Талескі, Румунії Себастіан Данут Некулаєску, Чехії Якуб Ландовський, а також виконувач обов’язків глави місії Болгарії при НАТО Златин Крастев.

"Сторони обговорили першочергові потреби України та заявку України на членство в НАТО. Окрему увагу учасники зустрічі приділили плануванню допомоги Україні, зокрема через Комплексний пакет допомоги Україні, а також його фінансуванню через Трастовий фонд НАТО", – зазначається у повідомленні.

Під час розмови Стефанішина та постійні представники держав-членів при НАТО окремо зупинились на гарантіях безпеки для України у межах Київського безпекового договору.

Віцепрем'єр-міністерка підкреслила важливість просування у цьому питанні. За її словами, Україна потребує військового планування на роки вперед, що також потребуватиме відповідного планування і від союзників. Вона також закцентувала на продовженні військової допомоги.

Раніше iPress повідомляв, що іноземні журналісти разом із OSINT-розслідувачами побудували 3D-модель, щоб показати, що сталося у Бучі у перший місяць повномасштабного вторгнення армії росії і "визначити, хто несе за це відповідальність".



