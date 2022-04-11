RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Посли десяти країн-членів при НАТО побували у Бучі та Гостомелі

З дипломатами, які прибули із візитом в Україну, провела зустріч віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Посли десяти країн-членів при НАТО побували у Бучі та Гостомелі

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина провела зустріч із групою послів-постійних представників держав-членів при НАТО, які прибули з візитом в Україну й відвідали Бучу та Гостомель.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, це глави місій при НАТО: Албанії Вішо Адзязі Ліка, Естонії Юрі Луік, Латвії Скуджа Едгарс, Литви Дейвідас Матульоніс, Польщі Томаш Шатковський, Словаччини Петер Батор, Північної Македонії Дане Талескі, Румунії Себастіан Данут Некулаєску, Чехії Якуб Ландовський, а також виконувач обов’язків глави місії Болгарії при НАТО Златин Крастев.

"Сторони обговорили першочергові потреби України та заявку України на членство в НАТО. Окрему увагу учасники зустрічі приділили плануванню допомоги Україні, зокрема через Комплексний пакет допомоги Україні, а також його фінансуванню через Трастовий фонд НАТО", – зазначається у повідомленні.

Під час розмови Стефанішина та постійні представники держав-членів при НАТО окремо зупинились на гарантіях безпеки для України у межах Київського безпекового договору.

Віцепрем'єр-міністерка підкреслила важливість просування у цьому питанні. За її словами, Україна потребує військового планування на роки вперед, що також потребуватиме відповідного планування і від союзників. Вона також закцентувала на продовженні військової допомоги.

Раніше iPress повідомляв, що іноземні журналісти разом із OSINT-розслідувачами побудували 3D-модель, щоб показати, що сталося у Бучі у перший місяць повномасштабного вторгнення армії росії і "визначити, хто несе за це відповідальність".

 


 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2022 13:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман

Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.