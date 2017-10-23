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Посли G7 наголошують на необхідності належної імплементації медреформи

У G7 кажуть, що ухвалення медреформи – це лише перший крок
Посли країн Групи семи (G7 )вітають ухвалення медичної реформи Верховною радою, однак наголошують на необхідності її належної реалізації.
Посли G7 наголошують на необхідності належної імплементації медреформи Фото: з вільних джерел

"Це законодавство є значним кроком уперед і спрямоване на забезпечення кращого забезпечення охорони здоров'я для всіх українців, досягнення ефективної первинної та третинної медико-санітарної допомоги та викорінення корупції" - йдеться у заяві послів, опублікованій на сайті посольства Італії в Україні.

В той же час, наголошують у G7, ухвалення медреформи – це лише перший крок.

"Для забезпечення повної реалізації потрібна велика робота. Важливо забезпечити достатнє фінансування сектору охорони здоров'я та необхідну підтримку Міністерству охорони здоров'я", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 19 жовтня депутати 240 голосами прийняли медичну реформу. За основу підтримали її фінансування.

В.о. глави Мінохорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що для впровадження медичної реформи необхідно ухвалити ще низку нормативних актів та законів.

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23 10 2017 16:35
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