Посли G7 наголошують на необхідності належної імплементації медреформи
"Це законодавство є значним кроком уперед і спрямоване на забезпечення кращого забезпечення охорони здоров'я для всіх українців, досягнення ефективної первинної та третинної медико-санітарної допомоги та викорінення корупції" - йдеться у заяві послів, опублікованій на сайті посольства Італії в Україні.
В той же час, наголошують у G7, ухвалення медреформи – це лише перший крок.
"Для забезпечення повної реалізації потрібна велика робота. Важливо забезпечити достатнє фінансування сектору охорони здоров'я та необхідну підтримку Міністерству охорони здоров'я", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, 19 жовтня депутати 240 голосами прийняли медичну реформу. За основу підтримали її фінансування.
В.о. глави Мінохорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що для впровадження медичної реформи необхідно ухвалити ще низку нормативних актів та законів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа