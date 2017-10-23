Посли G7 наголошують на необхідності належної імплементації медреформи

У G7 кажуть, що ухвалення медреформи – це лише перший крок

Посли країн Групи семи (G7 )вітають ухвалення медичної реформи Верховною радою, однак наголошують на необхідності її належної реалізації.

"Це законодавство є значним кроком уперед і спрямоване на забезпечення кращого забезпечення охорони здоров'я для всіх українців, досягнення ефективної первинної та третинної медико-санітарної допомоги та викорінення корупції" - йдеться у заяві послів, опублікованій на сайті посольства Італії в Україні.

В той же час, наголошують у G7, ухвалення медреформи – це лише перший крок.

"Для забезпечення повної реалізації потрібна велика робота. Важливо забезпечити достатнє фінансування сектору охорони здоров'я та необхідну підтримку Міністерству охорони здоров'я", - йдеться у заяві.