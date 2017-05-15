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Посли G7 розкритикували законопроект, який становить загрозу НАБУ

Дипломати стурбовані змістом законопроекту
Посли країн "Великої сімки" стурбовані змістом законопроекту про введення заборони на розслідування раніше закритих правоохоронними органами справ і вважають, що він містить корупційні ризики.
Посли G7 розкритикували законопроект, який становить загрозу НАБУ Фото: з вільних джерел

"Посли G7 стурбовані змістом законопроекту №6220 і ризиком для боротьби з корупцією", - повідомив посол Італії в Україні Давиде Ла Чечиліа у своєму мікроблозі Twitter.

Ла Чечиліа додав: посли вважають, що необхідно провести консультації з вітчизняними і міжнародними акціонерами, перш ніж розглядати цей законопроект у Верховній Раді.

 

Законопроект №6220 зареєстрували в Раді 22 березня 16 депутатів. 13 квітня йог прийняли в першому читанні 245 голосами. Національне антикорупційне бюро закликало Раду не приймати цей законопроект у другому читанні і "відхилити його як не спрямований на забезпечення громадських і державних інтересів, ефективної боротьби з корупцією в країні".

НАБУ вбачає в законопроекті "істотні корупційні ризики", які в разі його прийняття можуть створити "необмежене поле для зловживань правоохоронців".

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро з 10 травня отримало повний доступ до Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 
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15 05 2017 17:18
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