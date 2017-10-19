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Посли G7 закликали Раду ухвалити медичну реформу

Вчора у Раді планували розглянути 600 правок до медреформи
Посли країн G7 вкотре висловили підтримку медичній реформі в Україні, закликавши Верховну Раду схвалити необхідні законопроекти.
Посли G7 закликали Раду ухвалити медичну реформу Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

"Посли G7 висловили підтримку медичній реформі, нагадуючи квітневу заяву із закликом до Ради схвалити законодавство", - написав у своєму Twitter посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

У квітні посли країн "Великої сімки" в Україні підтримали план реформи сфери охорони здоров'я, запропонований міністром Уляною Супрун, і закликали Раду ухвалити його.

Посли вважають, що ухвалення плану реформи, який визначає державні гарантії для фінансування страхових медичних послуг і лікарських засобів за рахунок Національної служби охорони здоров'я України, є ознакою того, що Україна готова і прагне рухатися до життєво важливих реформ у сфері охорони здоров'я та боротьби з корупцією.

Як повідомлялося, Верховна Рада у середу, 18 жовтня, продовжила розгляд медичної реформи на пленарному засіданні. "Сьогодні маємо розглянути 600 поправок", - зазначив голова парламенту Андрій Парубій.

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Нагадаємо, медичну реформу будуть впроваджувати в кілька етапів. Зокрема, при створенні Національної служби здоров'я передбачено, що вона буде мати обмежені функції, у неї не буде доступу до бюджету.

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