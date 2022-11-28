ПОЛІТИКА НОВИНИПосли G-7 зустрілися з новим головою НБУ Пишним, щоб відзначити успішну та незалежну роботу НБУ з управління макрофінансовою ситуацією, спричиненою російською воєнною агресією
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Посли G-7 зустрілися з новим главою НБУ щодо подальшої підтримки України
G7 НБУ
Посли країн Групи семи в Україні провели зустріч з новим головою Національного банку Андрієм Пишним. На зустрічі було відначено успішну роботу Нацбанку України, йдеться на офіційній сторінці амбасадорів у твітер.
"Посли G-7 зустрілися з новим головою НБУ Пишним, щоб відзначити успішну та незалежну роботу НБУ з управління макрофінансовою ситуацією, спричиненою російською воєнною агресією", - зазначається у повідомленні.
Вони торкнулися подальшої підтримки України та ролі корпоративного управління в державних банках.
Вперше в історії G-7 міністри юстиції країн-учасниць зберуться на зустріч, основною темою якої буде розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів росією і притягнення винних до відповідальності.
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