Посли G-7 зустрілися з новим главою НБУ щодо подальшої підтримки України

Посли G-7 зустрілися з новим головою НБУ Пишним, щоб відзначити успішну та незалежну роботу НБУ з управління макрофінансовою ситуацією, спричиненою російською воєнною агресією

Посли країн Групи семи в Україні провели зустріч з новим головою Національного банку Андрієм Пишним. На зустрічі було відначено успішну роботу Нацбанку України, йдеться на офіційній сторінці амбасадорів у твітер.

"Посли G-7 зустрілися з новим головою НБУ Пишним, щоб відзначити успішну та незалежну роботу НБУ з управління макрофінансовою ситуацією, спричиненою російською воєнною агресією", - зазначається у повідомленні.

Вони торкнулися подальшої підтримки України та ролі корпоративного управління в державних банках.

Вперше в історії G-7 міністри юстиції країн-учасниць зберуться на зустріч, основною темою якої буде розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів росією і притягнення винних до відповідальності.