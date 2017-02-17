Посли країн G7 закликали припинити блокаду поставок вугілля на Донбасі

Українському уряду рекомендують модернізувати заводи і провести важливі реформи для гарантування довгострокової безпеки енергопостачання

Посли країн Великої сімки закликали припинити блокування лінії зіткнення на Донбасі, а український уряд - провести необхідні реформи для гарантування енергетичної безпеки країни.

Посли наголосили, що блокада транспортного сполучення загрожує енергетичній безпеці мільйонів громадян і закликали всі залучені до блокування поставок вугілля з неконтрольованих Києву районів Донецької та Луганської областей сторони розблокувати залізничні колії та автомобільні дороги для здійснення легальної торгівлі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на поширену посольством Італії заяву послів.

"Уряду необхідно модернізувати заводи і провести важливі реформи для гарантування довгострокової безпеки енергопостачання країни", - йдеться в заяві.

Також дипломати відзначили необхідність українській владі забезпечити прозору і законну систему поставок енергоресурсів, а також зміцнити впевненість суспільства в тому, що комунальні підприємства експлуатуються на благо суспільства.

Зазначимо, Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.

Відтак Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.

Згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.

Нагадаємо, що вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами. В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.

Напередодні учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг.