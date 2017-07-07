Посли країн "Великої сімки" закликали Верховну Раду до 15 липня ухвалити пенсійну реформу

Посли країн США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії і Канади, закликали Верховну Раду України прийняти пенсійну реформу до 15 липня.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на відповідну заяву.

"Ми, посли "Великої сімки", хотіли б висловити нашу рішучу підтримку плану пенсійної реформи, запропонованого українським урядом, і ми закликаємо Раду ухвалити без затримок відповідне законодавство на своєму пленарному засіданні наступного тижня. Пенсійна реформа є одним з найсерйозніших викликів для будь-якого уряду, і ми хотіли б відзначити політичну мужність і далекоглядність, з якими керівництво України втілює давно назрілу реформу", – йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що на сьогодні пенсіонери становлять понад чверть населення України, а середній розмір пенсій надзвичайно низький. Разом з тим, витрати на пенсії в Україні (11% ВВП) є одними з найвищих у Європі. На думку представників країн G7, така невідповідність свідчить про необхідність забезпечити соціальний договір між державою та її громадянами, а також швидко ухвалити пенсійну реформу, яка підвищує справедливість, передбачуваність і стабільність системи.

"Ми вважаємо, що запропонована урядом пенсійна реформа, розроблена в тісній співпраці з МВФ і Світовим банком, відповідає цим цілям. Законопроект передбачає прозору і справедливу формулу нарахування пенсій, яка тісніше пов'язує пенсійні виплати з пенсійними внесками і вдосконалює відповідність пенсій. Реформа встановлює гнучкий пенсійний вік, прив'язаний до тривалості офіційного стажу роботи особи, а також стимулює участь у системі. Запропонована реформа сприятиме також економії бюджету шляхом вдосконалення обліку і стабільності Пенсійного фонду та державного бюджету України в цілому", – зазначають посли.

Нагадаємо, урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку і підвищує пенсії 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн з жовтня поточного року, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менше 15 років – у 65 років. Разом з тим, люди, в яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги визначатиметься з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 роки для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість придбання до 5 років страхового стажу. Якби докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 грн. Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років і вводить єдину формулу розрахунку розміру пенсій.

Нагадаємо, п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року. Причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.

4 червня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Відзначимо, що Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року.