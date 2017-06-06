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Посли ЄС погодили продовження санкції проти Криму ще на рік, - ЗМІ

Термін дії нинішніх санкцій спливає 23 червня
Комітет постійних представників ЄС вирішив продовжити на рік санкції проти окупованого Криму.
Посли ЄС погодили продовження санкції проти Криму ще на рік, - ЗМІ Фото: з вільних джерел

"Посли ЄС вирішили продовжити заборону інвестицій ЄС у Крим на 1 рік. Глави МЗС країн ЄС затвердять це рішення 19 червня" - повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Як відомо, термін дії нинішніх санкцій спливає 23 червня.

Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Очікується, що невдовзі також будуть продовжені економічні санкції проти Росії, введені через її роль у конфлікті на сході України.

Нагадаємо, лідери Групи семи не виключають додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні.

 
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