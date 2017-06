Посли ЄС погодили продовження санкції проти Криму ще на рік, - ЗМІ

"Посли ЄС вирішили продовжити заборону інвестицій ЄС у Крим на 1 рік. Глави МЗС країн ЄС затвердять це рішення 19 червня" - повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Eu ambs have decided to prolong EU's investment ban on #Crimea by 1 year. To be confirmed by foreign ministers on 19 June. #Ukraine #Russia