Посли ЄС погодили продовження санкції проти Криму ще на рік, - ЗМІ
"Посли ЄС вирішили продовжити заборону інвестицій ЄС у Крим на 1 рік. Глави МЗС країн ЄС затвердять це рішення 19 червня" - повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
Eu ambs have decided to prolong EU's investment ban on #Crimea by 1 year. To be confirmed by foreign ministers on 19 June. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 июня 2017 г.
Як відомо, термін дії нинішніх санкцій спливає 23 червня.
Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
Очікується, що невдовзі також будуть продовжені економічні санкції проти Росії, введені через її роль у конфлікті на сході України.
Нагадаємо, лідери Групи семи не виключають додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні.
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