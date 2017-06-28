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Посли ЄС схвалили домовленість щодо додаткових торгових преференцій для України

Домовленість про торгові преференції спрямована на "поліпшення доступу українських експортерів на ринок ЄС"
Комітет постійних представників країн ЄС схвалив у середу, 28 червня, угоду, досягнуту між Радою Євросоюзу і Європарламентом щодо тимчасових автономних торгових заходів для України.
Посли ЄС схвалили домовленість щодо додаткових торгових преференцій для України Фото: з вільних джерел

Про це повідомляється на сайті Комітету постійних представників ЄС.

Зазначається, що домовленість про торгові преференції спрямована на "поліпшення доступу українських експортерів на ринок ЄС з урахуванням складної економічної ситуації та економічних реформ, початих Україною".

"Вона доповнює положення про торгівлю, вже введені згідно з угодою про асоціацію між ЄС і Україною, підписаною в 2014 році", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на трирічний період пропонується ввести:

- додаткові імпортні квоти за нульовим тарифом для сільськогосподарських продуктів;

- повне зняття імпортних мит на кілька промислових товарів, таких як добрива, барвники, пігменти та інші фарбники, взуття, мідь, алюміній, а також обладнання для телебачення і звукозапису.

Зазначається, що надання ЄС додаткових преференцій в торгівлі дали б українському бізнесу додаткові переваги в межах зони вільної торгівлі.

Остаточно рішення щодо запровадження квот для України має бути затверджено Європарламентом на пленарному засіданні у липні.

Нагадаємо, станом на 9 червня 2017 року Україна повністю вичерпала квоти на безмитні поставки в Євросоюз по 9 товарам.

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28 06 2017 19:45
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