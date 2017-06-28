Посли ЄС схвалили домовленість щодо додаткових торгових преференцій для України
Про це повідомляється на сайті Комітету постійних представників ЄС.
Зазначається, що домовленість про торгові преференції спрямована на "поліпшення доступу українських експортерів на ринок ЄС з урахуванням складної економічної ситуації та економічних реформ, початих Україною".
"Вона доповнює положення про торгівлю, вже введені згідно з угодою про асоціацію між ЄС і Україною, підписаною в 2014 році", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, на трирічний період пропонується ввести:
- додаткові імпортні квоти за нульовим тарифом для сільськогосподарських продуктів;
- повне зняття імпортних мит на кілька промислових товарів, таких як добрива, барвники, пігменти та інші фарбники, взуття, мідь, алюміній, а також обладнання для телебачення і звукозапису.
Зазначається, що надання ЄС додаткових преференцій в торгівлі дали б українському бізнесу додаткові переваги в межах зони вільної торгівлі.
Остаточно рішення щодо запровадження квот для України має бути затверджено Європарламентом на пленарному засіданні у липні.
Нагадаємо, станом на 9 червня 2017 року Україна повністю вичерпала квоти на безмитні поставки в Євросоюз по 9 товарам.
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