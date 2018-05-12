Посли ЄС узгодили санкції проти організаторів "виборів" на Донбасі

Посли Європейського Союзу вирішили ввести санкції стосовно дев'яти осіб, які причетні до організації незаконних виборів на Донбасі 11 листопада.

"Посли ЄС вирішили накласти санкції на 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України в листопаді. Міністри закордонних справ країн ЄС приймуть рішення 10 грудня", - повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Нагадаємо, європейські санкції проти РФ складаються з декількох пакетів. Першими були введені індивідуальні санкції проти громадян РФ і України, яких Європа вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України. Вони діють до 15 березня 2018 року.

Санкції, які забороняють європейським компаніям працювати з окупованим Росією Кримом, діють до 23 червня 2019 року.

Термін дії економічних санкцій минає 31 січня 2019 року.

Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.

Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.