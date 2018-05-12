Посли ЄС узгодили санкції проти організаторів "виборів" на Донбасі
"Посли ЄС вирішили накласти санкції на 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України в листопаді. Міністри закордонних справ країн ЄС приймуть рішення 10 грудня", - повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Нагадаємо, європейські санкції проти РФ складаються з декількох пакетів. Першими були введені індивідуальні санкції проти громадян РФ і України, яких Європа вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України. Вони діють до 15 березня 2018 року.
Санкції, які забороняють європейським компаніям працювати з окупованим Росією Кримом, діють до 23 червня 2019 року.
Термін дії економічних санкцій минає 31 січня 2019 року.
Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.
Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На Чернігівщині пройшли бригадні навчання з бойовими стрільбами, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"