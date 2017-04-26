Посли Євросоюзу погодили скасування віз для українців
"Посли ЄС схвалили візову лібералізацію для України. Міністри ЄС задтвердять угоду 11 травня", - написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
EU ambassadors have approved visa lib for #Ukraine. EU ministers will confirm the deal on 11 May.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 квітня 2017 р.
Після того, як український безвіз схвалили посли ЄС, його має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня.
Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.
Нагадаємо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.
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