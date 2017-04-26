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Посли Євросоюзу погодили скасування віз для українців

Міністри ЄС задтвердять угоду 11 травня
Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.
Посли Євросоюзу погодили скасування віз для українців Фото: newsukraine.com.ua

"Посли ЄС схвалили візову лібералізацію для України. Міністри ЄС задтвердять угоду 11 травня", - написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

 

 

 

Після того, як український безвіз схвалили посли ЄС, його має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня.

Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

Нагадаємо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.

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26 04 2017 12:22
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