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Британія не змінить позицію підтримки України, - зустріч Райніна з послом країни

Крім того, Райнін відзначив внесок Великої Британії у підготовку ЗСУ та висловив сподівання на поглиблення співпраці
Позиція Великої Британії щодо підтримки України залишиться незмінною, заявила під час зустрічі з главою Адміністрації президента України Ігорем Райніним посол цієї країни Джудіт Гоф.
Британія не змінить позицію підтримки України, - зустріч Райніна з послом країни Фото:president.gov.ua

Райнін висловив британській стороні подяку за позицію в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема за збереження санкцій проти РФ.

"Була висловлена впевненість у тому, що санкції відносно Росії повинні зберігатися до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи повернення Криму", - сказано в повідомленні Адміністрації президента

Крім того, Райнін відзначив внесок Великої Британії в підготовку ЗСУ та висловив сподівання на поглиблення співпраці.

"Сторони також обговорили питання двостороннього співробітництва, насамперед, інтенсифікацію торгово-економічної взаємодії, а також графік контактів на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що нинішні кордони України були гарантовані з боку США, Великобританії і Росії відповідно до підписаного Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) у 1994 році.

Однак 2014 року одна з країн-підписантів меморандуму анексувала Крим, а потім ввела війська на територію Донбасу. При цьому, Росія вважає, що дотримується Будапештського меморандуму тим, що не погрожує Україні застосуванням ядерної зброї.

При цьому, допомога США і Великобританії в захисті територіальної цілісності України виявилася обмеженою. Зокрема Україні було відмовлено в летальному озброєнні.

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20 01 2017 12:34
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