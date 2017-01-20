Британія не змінить позицію підтримки України, - зустріч Райніна з послом країни
Райнін висловив британській стороні подяку за позицію в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема за збереження санкцій проти РФ.
"Була висловлена впевненість у тому, що санкції відносно Росії повинні зберігатися до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи повернення Криму", - сказано в повідомленні Адміністрації президента
Крім того, Райнін відзначив внесок Великої Британії в підготовку ЗСУ та висловив сподівання на поглиблення співпраці.
"Сторони також обговорили питання двостороннього співробітництва, насамперед, інтенсифікацію торгово-економічної взаємодії, а також графік контактів на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що нинішні кордони України були гарантовані з боку США, Великобританії і Росії відповідно до підписаного Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) у 1994 році.
Однак 2014 року одна з країн-підписантів меморандуму анексувала Крим, а потім ввела війська на територію Донбасу. При цьому, Росія вважає, що дотримується Будапештського меморандуму тим, що не погрожує Україні застосуванням ядерної зброї.
При цьому, допомога США і Великобританії в захисті територіальної цілісності України виявилася обмеженою. Зокрема Україні було відмовлено в летальному озброєнні.
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