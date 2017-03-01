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Посол Чалий назвав перевагу нового президента Трампа для України

Інавгурація Трампа пройде 20 січня
Валерій Чалий вважає, що з приходом Трампа в США можуть переглянути позицію Вашингтона про надання летального озброєння Україні
Посол Чалий назвав перевагу нового президента Трампа для України Валерій Чалий. Фото: @UKRINFORM

Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого призначена на 20 січня, може переглянути позицію Вашингтона в питанні поставок летальної зброї Україні.

Таку оцінку ситуації дав посол України в США Валерій Чалий в коментарі Укрінформ.

"Оборонне обладнання зараз надходить в Україну і дає можливість зберегти життя нашим воїнам, а також зафіксувати порушення режиму припинення вогню, як приклад - контрбатарейні радари", - сказав дипломат.

За його словами, наразі рішення про постачання Україні летального озброєння продиктовано баченням Адміністрації президента Барака Обами.

"Тому, відповідно, зміни у Білому домі дають можливість по-новому поглянути на це питання", - пояснив Чалий.

Інавгурація Трампа пройде 20 січня. Посол Чалий раніше розповів про намір організувати візит президента України Петра Порошенка до США як можна раніше, можливо в лютому 2017 року.

Нагадаємо, Петро Порошенко увечері 24 листопада провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. За день до цього новий президент США поговорив по телефону зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Зазначимо, що президент Петро Порошенко не буде присутній на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

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03 01 2017 22:49
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