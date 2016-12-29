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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Посол Греції зник безвісти в Бразилії, – ЗМІ

Поліція Ріо розслідує зникнення
Поліція Ріо-де-Жанейро повідомила про розслідування за фактом зникнення посла Греції в Бразилії Кіріакоса Амірідіса.
Посол Греції зник безвісти в Бразилії, – ЗМІ Фото:vgolos.com.

У заяві поліції зазначається, що посла востаннє бачили увечері 26 грудня, повідомляє Reuters.

Поліція не надала детальну інформацію про те, хто повідомив про зникнення дипломата або що він міг робив в тому місці, де його востаннє бачили – в бідному районі на північній околиці Ріо-де-Жанейро.

Зауважується, що одна із співробітниць на умовах анонімності розказала, що Амірідіс перебував у Ріо під час своєї відпустки.

МЗС Греції та представники посольства поки офіційно не прокоментували ситуацію.

Амірідіс почав свою кар'єру в якості дипломата в 1985 році в Афінах. З 2001 по 2004 роки був генеральним консулом у Ріо. Послом Греції в Бразилії він був призначений в у січні 2016 року.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

Нападник  назвав теракт  актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

Зазначимо, поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Суд Анкари тимчасово заборонив висвітлювати в ЗМІ події, пов'язані з недавнім убивством посла Росії.
 
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