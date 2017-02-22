Посол Іспанії про ситуацію з Зозулею: Футбольні фанати недостатньо освічені

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне, коментуючи ситуацію з українським футболістом Романом Зозулею та іспанськими лівацькими групами, запевнив, що "це ніяк не може загалом характеризувати іспанське суспільство".

Посол зазначив, що козацькі зачіски, які носять українські хлопці, іспанські фанати порівнюють зі скінхедами.

"Це все відбулося тому, що футбольні фанати недостатньо освічені. Приміром, козацькі зачіски - оселедці або чуби, які носять українські хлопці, вони порівнюють зі скінхедами. Фанати навіть гадки не мають, що в Україні праві партії або праві течії мають підтримку менше 3 відсотків громадян, тобто вашу країну аж ніяк не можна назвати якоюсь екстремістською державою. Проте вони змішали все до купи, перекрутили, і в результаті це вилилося у дану історію", - розповів дипломат в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Оттоне, це ніяк не може загалом характеризувати іспанське суспільство, яке так не думає.

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".