Посол Італії в Україні: позиція щодо підтримки України не змінилася
Про це заявив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль, повідомляє сайт МЗС.
"Позиція Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України чітка та послідовна, про що Італією офіційно заявлено на всіх міжнародних майданчиках, включно з недавніми заходами, що відбулися в рамках ЄС, НАТО та Сімки", - заявив Чечіліа.
З боку МЗС України було зазначено, що Україна розраховує, що Італія й надалі сприятиме збереженню єдиної позиції ЄС щодо підтримки України у боротьбі з російською агресією.
Посла викликали до українського міністерства за роз'ясненнями у зв'язку з висловлюваннями міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні щодо України.
Як відомо, Сальвіні вважає, що Росія законно анексувала український Крим, а революцію в Україні називає "фальшивою".
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