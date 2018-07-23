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Посол Італії в Україні: позиція щодо підтримки України не змінилася

Раніше глава МВС Італії заявив, що анексія Криму законна і в Україні була псевдореволюція
Позиція Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України залишається чіткою та послідовною.
Посол Італії в Україні: позиція щодо підтримки України не змінилася Фото: instpres.univ.kiev.ua

Про це заявив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль, повідомляє сайт МЗС.

"Позиція Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України чітка та послідовна, про що Італією офіційно заявлено на всіх міжнародних майданчиках, включно з недавніми заходами, що відбулися в рамках ЄС, НАТО та Сімки", - заявив Чечіліа.

З боку МЗС України було зазначено, що Україна розраховує, що Італія й надалі сприятиме збереженню єдиної позиції ЄС щодо підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Посла викликали до українського міністерства за роз'ясненнями у зв'язку з висловлюваннями міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні щодо України.

Як відомо, Сальвіні вважає, що Росія законно анексувала український Крим, а революцію в Україні називає "фальшивою".

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23 07 2018 20:55
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