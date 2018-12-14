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Посол Ізраїлю шокований проголошенням року Бандери у Львові

В Ізраїлі вважають, що лідер ОУН безпосередньо брав участь в "антисемітських злочинах"
Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що "був шокований", коли дізнався про проголошення 2019 року у Львівській області роком Степана Бандери.
Посол Ізраїлю шокований проголошенням року Бандери у Львові Джоел Ліон. Фото: npu.gov.ua

"Я був шокований, почувши рішення Львівської обласної ради проголосити 2019 - роком Степана Бандери. Я не можу зрозуміти, як прославляння тих, хто безпосередньо брав участь в жахливих антисемітських злочинах, допомагає боротися з антисемітизмом і ксенофобією", - йдеться в прес-релізі ізраїльського посольства, який є в розпорядженні LIGA.net.

Він зазначив, що "Україна не повинна забувати про злочини, вчинені проти українських євреїв, і ні в якому разі не відзначати їх за допомогою вшанування їх виконавців".

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що викорінення антисемітизму в Україні є справою честі. Міністр зазначив що рівень побутового антисемітизму в Україні набагато менший, ніж у радянські часи.

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14 12 2018 14:33
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