Посол Ізраїлю шокований проголошенням року Бандери у Львові

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що "був шокований", коли дізнався про проголошення 2019 року у Львівській області роком Степана Бандери.

"Я був шокований, почувши рішення Львівської обласної ради проголосити 2019 - роком Степана Бандери. Я не можу зрозуміти, як прославляння тих, хто безпосередньо брав участь в жахливих антисемітських злочинах, допомагає боротися з антисемітизмом і ксенофобією", - йдеться в прес-релізі ізраїльського посольства, який є в розпорядженні LIGA.net.

Він зазначив, що "Україна не повинна забувати про злочини, вчинені проти українських євреїв, і ні в якому разі не відзначати їх за допомогою вшанування їх виконавців".

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що викорінення антисемітизму в Україні є справою честі. Міністр зазначив що рівень побутового антисемітизму в Україні набагато менший, ніж у радянські часи.