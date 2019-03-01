CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПівнічнокорейський посол в Італії Джо Сун Гіл разом з дружиною наприкінці 2018 року почали переховуватися і звернулися до італійського уряду з проханням про гарантування особистої безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посол КНДР в Італії зник після наказу повернутися в Пхеньян, - ЗМІ
Італійська влада переховує 48-річного Джо та його сім'ю у безпечному місці
Фото: reuters.com
Джо ініціював дипломатичну процедуру, спрямовану на отримання гарантій, що він не буде репатрійований, шукаючи притулку в третій країні, пише Yonhap.
"Дипломат, схоже, вирішив просити притулку після того, як йому наказали повернутися в Пхеньян", - зазначає агентство.
Як повідомляється, італійська влада переховує 48-річного Джо та його сім'ю у безпечному місці.
Нагадаємо, що Північна Корея має виплатити американській стороні понад півмільярда доларів в якості компенсації за страждання і смерть 22-річного студента зі США Отто Вормбіра у 2017 році.
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03 01 2019 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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