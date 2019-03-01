Посол КНДР в Італії зник після наказу повернутися в Пхеньян, - ЗМІ

Італійська влада переховує 48-річного Джо та його сім'ю у безпечному місці

Північнокорейський посол в Італії Джо Сун Гіл разом з дружиною наприкінці 2018 року почали переховуватися і звернулися до італійського уряду з проханням про гарантування особистої безпеки.

Джо ініціював дипломатичну процедуру, спрямовану на отримання гарантій, що він не буде репатрійований, шукаючи притулку в третій країні, пише Yonhap.

"Дипломат, схоже, вирішив просити притулку після того, як йому наказали повернутися в Пхеньян", - зазначає агентство.

Як повідомляється, італійська влада переховує 48-річного Джо та його сім'ю у безпечному місці.

Нагадаємо, що Північна Корея має виплатити американській стороні понад півмільярда доларів в якості компенсації за страждання і смерть 22-річного студента зі США Отто Вормбіра у 2017 році.