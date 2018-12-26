Посол Польщі впевнений, що суд скасує зміни в законі про ІНП, які турбують Київ

Дипломат висловив сподівання, що українська сторона також зробить кроки назустріч, зокрема, скасує мораторій на ексгумацій ні роботи

Посол Польщі Ян Пєкло впевнений, що Конституційний суд його країни ухвалить таке рішення щодо положення про "злочини українських націоналістів", яке піде на користь усім сторонам.

За його словами, зараз на шляху виконання домовленостей між президентами України і Польщі щодо виходу з кризи виникла пауза через зміни до закону про Інститут національної пам'яті

"Ці зміни зараз розглядає Конституційний суд. Сподіваюсь, він ухвалить те рішення, яке дозволить повернутися до виконання цього плану. Певний, що його рішення буде справедливим i таким, що піде на користь усім. В тому числі – й Україні", - заявив Пєкло в інтерв’ю "Європейській правді".

При цьому дипломат висловив сподівання, що українська сторона також зробить кроки назустріч, зокрема, скасує мораторій на ексгумацій ні роботи.

Нагадаємо, що вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті. 6-го лютого закон підписав президент Анджей Дуда.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.