Посол Швеції висловив невдоволення IKEA Україною

Найбільший у світі ритейлер товарів для дому - шведська компанія IKEA - стурбована дотриманням прав інтелектуальної власності в Україні. Зокрема, ритейлер зазначає незаконне використання торговельної марки IKEA.

"Я знаю, що для IKEA, як і для інших компаній, залишається дуже важливим питання дотримання прав інтелектуальної власності. В Україні є багато компаній, що працюють під логотипом IKEA, але не мають до неї жодного стосунку. І дуже важливо це питання вирішити", - повідомив посол Швеції в Україні Мартін Хагстром в інтерв'ю виданню Бізнес.

Крім того, він зазначив, що досвід IKEA і H&M буде важливим для багатьох компаній, які ще не вийшли на ринок України.

IKEA заснована в 1943 році в Швеції Інгваром Кампрадом. Перший торговий центр компанія відкрила в 1958 році. До складу ІКЕА входить виробнича група Swedwood, яка займається виробництвом дерев'яних меблів і комплектуючих і має 35 заводів у 9 країнах.

Компанія володіє 361 магазином в 29 країнах світу. Власниками IKEA Group є INGKA Holding B.V. і підконтрольні йому структури.

Нагадаємо, у грудні 2017 року шведська мережа товарів для дому IKEA заявила про плани виходу на український ринок.

Перша інформація про плани щодо виходу шведського гіганта на український ринок була оприлюднена ще у 2005 році. Компанія збиралася побудувати під Києвом торгово-розважальний центр. Для побудови ТЦ потрібно було пожертвувати 70 га лісу, розташованого неподалік від автомагістралі Київ – Бориспіль. IKEA мала намір вкласти близько 1 млрд доларів в торгові центри по всій Україні. Київський центр оцінювали в 300 млн доларів. Його загальна площа повинна була становити 150 тис кв м. Крім Києва, подібні центри повинні були побудувати в Дніпрі, Харкові, Донецьку та Одесі.

У 2007 році Київська міська адміністрація відмовилася виділяти IKEA ділянку в 55 га під будівництво торгового центру.

"Ми давно моніторимо ринок, і якщо б був інший прийнятний варіант, ми б не були проти", – відповіли представники шведської сторони.

Київська влада запропонувала шведам землю на території Київського танково-ремонтного заводу в Дарницькому районі, але вони відмовилися. Тоді ж з'явилася інформація, що IKEA може вийти на український ринок у Львові, але не склалося. Шведи навіть зустрічалися з мером Андрієм Садовим.

Знову заговорили про вихід IKEA у 2009 році. Закінчити перший ТЦ планували у 2011 році. Під забудову IKEA придбала земельну ділянку в Одеській області площею 64 гектари.

У 2010 році, розчарувавшись в українській владі, шведський гігант продав свої активи в Україні – два деревопереробних заводи та меблеву фабрику.

29 травня 2017 року голова правління ЗАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький заявив, що IKEA планує вийти на український ринок найближчим часом. За його словами, IKEA може стати орендарем торгово-розважального центру "Південний" в Голосіївському районі Києва.