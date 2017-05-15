Посол США назвала Кім Чен Ина параноїком
За її словами, Сполучені Штати Америки будуть продовжувати "закручувати гайки" в Північній Кореї з міжнародним тиском і можливими новими санкціями.
Також Хейлі додала, що президент США Дональд Трамп не проводитиме зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином до тих пір, поки він не буде "дотримуватися умов США". Про це повідомляє Reuters.
Нагадаємо, влада Північної Кореї оголосила про вдалий запуск балістичної ракети середньої дальності типу "земля-земля".
Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, який був присутній під час запуску, зауважив, що США не повинні недооцінювати державу.
"Материковий і тихоокеанський регіони діяльності США знаходиться в зоні прицільного удару КНДР, Корея має потужні засоби для удару у відповідь", - цитуються його слова у звіті щодо запуску ракети.
Раніше в НАТО заявили, що тестовий запуск балістичної ракети КНДР є новим грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН і становить загрозу для міжнародного миру та безпеки.
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