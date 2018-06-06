Посол США: прийнявши не узгоджений з МВФ закон про Антикорупційний суд, Україна не отримає мільярди

Прийнявши не узгоджений з Міжнародним валютним фондом (МВФ) закон "Про Вищий антикорупційний суд", Україна не отримає мільярди доларів міжнародної допомоги, а її економіка дестабілізується.

Таку думку висловила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо не буде прийнято законопроект, який буде відповідати вимогам МВФ, здатність України боротися з корупцією буде підірвана, Україна не отримає мільярди доларів допомоги, економіка дестабілізується. Вчинити тут правильно - це абсолютна передумова для побудови міцної, процвітаючої та демократичної України", - сказала вона.

Марі Йованович підкреслила, що продовження виконання програми МВФ Україною необхідно для отримання подальшої допомоги.

"Це сигнал для світу, включаючи фінансові ринки, на які буде виходити Україна. Але ще важливіше: український народ вимагає Антикорупційного суду, щоб викорінити корупцію, яка душить економічне зростання, знищує робочі місця, шкодить національній безпеці і консервує бідність", - зазначила посол.

Вона пояснила, що ефективний Антикорупційний суд необхідний для країни, якщо вона збирається "затвердити верховенство права, де ніхто не стоїть вище закону".

"Я впевнена, що це повною мірою усвідомлюють ключові посадові особи в українському уряді і депутати Верховної Ради, а також український народ. Я не думаю, що хтось в Україні не знає, що це ключовий момент і ключове рішення", - резюмувала Йованович.

Американський дипломат акцентувала увагу на тому, що Рада міжнародних експертів повинна відігравати центральну роль у процесі призначення суддів Вищого антикорупційного суду.

"Якщо Рада справжніх експертів, обраних авторитетними міжнародними організаціями, визнає кандидата неприйнятним для служіння в Антикорупційному суді, це рішення повинно мати вагу. Думку такої Ради не можна легко відкидати або ветувати. Ця функція фільтрування поганих кандидатів повинна відігравати центральну роль у процесі призначення", - зазначила дипломат.

24 травня народні депутати України розглянули 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".

Нагадаємо, парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня. Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду.

25 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення Вищого антикорупційного суду (АКС).

1 березня Рада прийняла законопроект про Антикорупційний суд у першому читанні. Президент Петро Порошенко закликав не зволікати з прийняттям цього закону і порадив не виходити за рамки Конституції під час його доопрацювання.

Законопроект є критично важливою вимогою для отримання п'ятого траншу кредиту МВФ.