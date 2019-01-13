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Посол США в Берліні попередив німецькі компанії про ризик санкцій через "Північний потік-2"

Лист не варто розцінювати як погрозу, а як "прозоре послання американської політики"
Посол США в Берліні Річард Гренелл надіслав листа низці німецьких компаній, в якому заявив про "значний ризик санкцій" у зв'язку з реалізацією проекту газопроводу "Північний потік-2".
Посол США в Берліні попередив німецькі компанії про ризик санкцій через "Північний потік-2"

Про це повідомив тижневик Bild am Sonntag (BamS) у неділю, 13 січня, інформує DW.

"Ми знову наголошуємо, що фірми, які беруть участь в російському секторі експорту енергії, займаються тим, що пов'язано зі значним ризиком санкцій. Зрештою, фірми, що підтримують спорудження "Північного потоку-2", а також "Турецького потоку", активно підривають безпеку України та Європи", - наводить видання слова американського посла в Німеччині.

Посол США зазначив, що "газопровід несе серйозні геополітичні наслідки для наших європейських союзників і партнерів".

"Ці партнери поділяють нашу стурбованість у зв'язку з усе більш агресивною поведінкою Росії, особливо використанням Москвою енергетичних ресурсів як політичних і економічних важелів", - йдеться в листі американського посла.

У МЗС ФРН розкритикували лист Гренелла, зазначивши, що такі дії суперечать дипломатичним нормам.

Своєю чергою представник Гренелла сказав, що лист не варто розцінювати як погрозу, а як "прозоре послання американської політики".

Раніше, Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що санкції, які США готуються запровадити проти компаній, що будують російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" - це "неправильний шлях" та виступив за налагодження відносин з РФ.

Нагадаємо, що газопровід "Північний потік 2" (Nord Stream 2) має пройти Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становить понад 1,2 тис. км. Пропускна спроможність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже на 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.

Україна впевнена, що газопровід є не тільки шкідливим для економіки України, але також матиме згубні економічні та політичні наслідки для всієї Європи.

1 листопада 2018 року під час візиту в Україну канцлер ФРН Ангела Меркельзаявила, що розглядає проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ. Водночас вона виступила за збереження транзиту газу через територію України після 2019 року.

Найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ проти України.

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13 01 2019 12:49
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