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Посол США в Берліні попередив про "російський вплив" через "Північний потік-2"

Гренелл зазначив, що США тісно працюють з європейцями, які поділяють ці побоювання
Новий посол США в Берліні Річард Гренелл розкритикував "Північний потік-2" і попередив Німеччину і Європу про "російський вплив" через цей проект.
Посол США в Берліні попередив про "російський вплив" через "Північний потік-2" Фото: nord-stream.com

В інтерв'ю німецькому медіаконцерну Funke Mediengruppe, опублікованому в неділю, 13 травня, він заявив, що США "дуже стурбовані" через "Північний потік-2", пише DW.

Гренелл зазначив, що США тісно працюють з європейцями, які поділяють ці побоювання. Він назвав "дуже проблематичною" нинішню стратегію по газопроводу.

Єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер також розкритикувала "Північний потік-2" в інтерв'ю Funke Mediengruppe. За її словами, проект не відповідає європейським інтересам.

"Наша спільна стратегія передбачає отримання енергії з різних джерел, щоб не так сильно залежати від Росії", - зазначила Вестагер.

Нагадаємо, що німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік – 2".

Початку робіт передувало те, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

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