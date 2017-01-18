Посол США в ООН пояснила, чим загрожує послаблення санкції проти Росії
"Дехто наполягає, що найбільш ефективний шлях змусити Росію грати за правилами у відповідності до існуючого міжнародного порядку - це просто послабити санкції, і якщо ми тільки зменшимо тиск, Росія нібито припинить робити нападки на міжнародний порядок", - наголосила у вівторок під час своєї фінальної промови у Вашингтоні постійний представник США при ООН Саманта Пауер, повідомляє "Укрінформ".
Натомість така позиція все вивертає навпаки, наголосила Пауер.
"Полегшення заходів тиску на російський уряд не змінить його поведінки, це тільки спонукатиме Росію, надіславши меседж, що найкращий шлях отримати міжнародну прихильність - це дестабілізуючі дії", - констатувала вона.
Крім того, представник США наголосила, що це спонукатиме не тільки небезпечні дії з боку РФ, але також таких країн, як Іран і Північна Корея.
"Вони постійно випробують, наскільки далеко можуть зайти за червону межу без того, щоб отримати наслідки у відповідь", - зазначила Пауер.
Нагадаємо, посол США в ООН Саманта Пауер звинувачує Росію в агресії, що загрожує міжнародному порядку. Дії Росії не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує
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