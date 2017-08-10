Посол США в Росії закликав відновити контроль України над кордоном
"Це питання не лише Сполучених Штатів, але і Європи, Канади та практично кожної іншої розвиненої країни", - заявив новий посол США в Росії Джон Хантсман під час церемонії вступу на посаду.
Посол зазначив, що багато американців вірять у цілеспрямовану спробу Росії підірвати американську демократію через втручання у вибори президента, тому довіра між країнами залишається низькою.
Водночас Хантсман вважає, що Росія має спільний з США інтерес у тому, щоби покласти край загрозі з боку Північної Кореї.
"Діючи разом, ми гадаємо, Сполучені Штати і Росія могли би змусити північнокорейський режим сісти за стіл переговорів та знайти дипломатичне рішення", - цитує Хантсмана інформагенція AP.
Цей коментар посла збігся в часі з твітом президента США Дональда Трампа, що спроби вести переговори із КНДР - це марнування часу.
Раніше, спецпредставник держдепу США по Україні Курт Волкер привітав рішення Верховної Ради, яка підтримала проект про продовження особливого порядку самоврядування в окремих районах Донбасу.
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