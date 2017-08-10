Посол США в Росії закликав відновити контроль України над кордоном

За словами дипломата, це питання не лише Сполучених Штатів, але і Європи, Канади та практично кожної іншої розвиненої країни.

Першим кроком на шляху покращення відносини між Москвою та Вашингтоном мало би стати повернення Україні контролю над міжнародно визнаними кордонами.

"Це питання не лише Сполучених Штатів, але і Європи, Канади та практично кожної іншої розвиненої країни", - заявив новий посол США в Росії Джон Хантсман під час церемонії вступу на посаду.

Посол зазначив, що багато американців вірять у цілеспрямовану спробу Росії підірвати американську демократію через втручання у вибори президента, тому довіра між країнами залишається низькою.

Водночас Хантсман вважає, що Росія має спільний з США інтерес у тому, щоби покласти край загрозі з боку Північної Кореї.

"Діючи разом, ми гадаємо, Сполучені Штати і Росія могли би змусити північнокорейський режим сісти за стіл переговорів та знайти дипломатичне рішення", - цитує Хантсмана інформагенція AP.

Цей коментар посла збігся в часі з твітом президента США Дональда Трампа, що спроби вести переговори із КНДР - це марнування часу.

Раніше, спецпредставник держдепу США по Україні Курт Волкер привітав рішення Верховної Ради, яка підтримала проект про продовження особливого порядку самоврядування в окремих районах Донбасу.

