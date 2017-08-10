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Посол США в Росії закликав відновити контроль України над кордоном

За словами дипломата, це питання не лише Сполучених Штатів, але і Європи, Канади та практично кожної іншої розвиненої країни.
Першим кроком на шляху покращення відносини між Москвою та Вашингтоном мало би стати повернення Україні контролю над міжнародно визнаними кордонами.
Посол США в Росії закликав відновити контроль України над кордоном Фото: reuters

"Це питання не лише Сполучених Штатів, але і Європи, Канади та практично кожної іншої розвиненої країни", - заявив новий посол США в Росії Джон Хантсман під час церемонії вступу на посаду.

Посол зазначив, що багато американців вірять у цілеспрямовану спробу Росії підірвати американську демократію через втручання у вибори президента, тому довіра між країнами залишається низькою.

Водночас Хантсман вважає, що Росія має спільний з США інтерес у тому, щоби покласти край загрозі з боку Північної Кореї.

"Діючи разом, ми гадаємо, Сполучені Штати і Росія могли би змусити північнокорейський режим сісти за стіл переговорів та знайти дипломатичне рішення", - цитує Хантсмана інформагенція AP.

Цей коментар посла збігся в часі з твітом президента США Дональда Трампа, що спроби вести переговори із КНДР - це марнування часу.

Раніше, спецпредставник держдепу США по Україні Курт Волкер привітав рішення Верховної Ради, яка підтримала проект про продовження особливого порядку самоврядування в окремих районах Донбасу.
 

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08 10 2017 14:28
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