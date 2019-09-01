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Посол: Тіла двох загиблих українських моряків ідентифіковано

Рятувальна операція наразі триває
Тіла двох українських моряків, які загинули в результаті катастрофи судна біля берегів Туреччини, ідентифіковано за результатами опізнання.
Посол: Тіла двох загиблих українських моряків ідентифіковано Фото: Reuters

"За результатами опізнання ідентифіковано два тіла, які вчора були піднято рятувальниками, близькі загиблих громадян Украіни повідомлені", - повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга.

Дипломат додав, що рятувальна операція наразі триває.

Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.

На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.

МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.

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09 01 2019 10:58
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