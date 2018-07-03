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Посол: українські угорці мають право отримувати угорські паспорти

Посол підкреслив, що практика подвійного громадянства абсолютно прийнятна в Євросоюзі
Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень вважає, що видача угорських паспортів українським угорцям не порушує жодних законів.
Посол: українські угорці мають право отримувати угорські паспорти Фото: mukachevo.net

Він заявив, що угорці, незалежно від місця проживання, мають повне право на угорське громадянство.

"Мешканці Закарпаття, які належать до угорської нацменшини, не винні в тому, що кордони в історії багато разів змінювалися. Вони століттями були громадянами історичної Угорщини", - заявив посол в інтерв'ю для "Українських новин".

"Якщо угорці живуть в Австралії, США, в будь-якій іншій державі, але у них є угорське коріння, вони або їхні предки жили на території Угорщини – вони мають моральне право на наше громадянство", - переконаний Ерно Кешкень.

Щодо заборони на подвійне громадянство, прописаної в українському законодавстві, то Києву варто подумати про те, щоб відмовитися від цієї норми. В Євросоюзі, підкреслив Кешкень, практика подвійного громадянства є абсолютно прийнятною і досить поширеною.

"Якщо Україна наближається до Євросоюзу, можливо, вона подумає про це в майбутньому, я не виключаю цей варіант, і в подальшому дозволить мати подвійне громадянство. Нічого страшного в цьому немає", - заявив Кешкень.

Нагадаємо, що суд угорського прикордонного міста Ніредьгаза виніс рішення у кримінальній справі щодо фальшування документів для отримання громадянства Угорщини за спрощеною процедурою. На лаві підсудних опинилися 192 особи, переважно з України та Білорусі, які отримали паспорт та громадянство незаконним шляхом, адже не володіють угорською мовою.

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07 03 2018 17:17
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