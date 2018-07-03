Посол: українські угорці мають право отримувати угорські паспорти

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень вважає, що видача угорських паспортів українським угорцям не порушує жодних законів.

Він заявив, що угорці, незалежно від місця проживання, мають повне право на угорське громадянство.

"Мешканці Закарпаття, які належать до угорської нацменшини, не винні в тому, що кордони в історії багато разів змінювалися. Вони століттями були громадянами історичної Угорщини", - заявив посол в інтерв'ю для "Українських новин".

"Якщо угорці живуть в Австралії, США, в будь-якій іншій державі, але у них є угорське коріння, вони або їхні предки жили на території Угорщини – вони мають моральне право на наше громадянство", - переконаний Ерно Кешкень.

Щодо заборони на подвійне громадянство, прописаної в українському законодавстві, то Києву варто подумати про те, щоб відмовитися від цієї норми. В Євросоюзі, підкреслив Кешкень, практика подвійного громадянства є абсолютно прийнятною і досить поширеною.

"Якщо Україна наближається до Євросоюзу, можливо, вона подумає про це в майбутньому, я не виключаю цей варіант, і в подальшому дозволить мати подвійне громадянство. Нічого страшного в цьому немає", - заявив Кешкень.

Нагадаємо, що суд угорського прикордонного міста Ніредьгаза виніс рішення у кримінальній справі щодо фальшування документів для отримання громадянства Угорщини за спрощеною процедурою. На лаві підсудних опинилися 192 особи, переважно з України та Білорусі, які отримали паспорт та громадянство незаконним шляхом, адже не володіють угорською мовою.