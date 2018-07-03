Посол: українські угорці мають право отримувати угорські паспорти
Він заявив, що угорці, незалежно від місця проживання, мають повне право на угорське громадянство.
"Мешканці Закарпаття, які належать до угорської нацменшини, не винні в тому, що кордони в історії багато разів змінювалися. Вони століттями були громадянами історичної Угорщини", - заявив посол в інтерв'ю для "Українських новин".
"Якщо угорці живуть в Австралії, США, в будь-якій іншій державі, але у них є угорське коріння, вони або їхні предки жили на території Угорщини – вони мають моральне право на наше громадянство", - переконаний Ерно Кешкень.
Щодо заборони на подвійне громадянство, прописаної в українському законодавстві, то Києву варто подумати про те, щоб відмовитися від цієї норми. В Євросоюзі, підкреслив Кешкень, практика подвійного громадянства є абсолютно прийнятною і досить поширеною.
"Якщо Україна наближається до Євросоюзу, можливо, вона подумає про це в майбутньому, я не виключаю цей варіант, і в подальшому дозволить мати подвійне громадянство. Нічого страшного в цьому немає", - заявив Кешкень.
Нагадаємо, що суд угорського прикордонного міста Ніредьгаза виніс рішення у кримінальній справі щодо фальшування документів для отримання громадянства Угорщини за спрощеною процедурою. На лаві підсудних опинилися 192 особи, переважно з України та Білорусі, які отримали паспорт та громадянство незаконним шляхом, адже не володіють угорською мовою.
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