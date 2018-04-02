Посол України назвав візит німецьких чиновників до Криму безвідповідальним кроком

Візит групи німецьких депутатів у анексований Росією Крим є безвідповідальним кроком і матиме для них правові наслідки.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.

"Безвідповідальний вояж кількох політиків із партії "Альтернатива для Німеччини" місцевого масштабу в незаконно окупований Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно", – наголосив Мельник.

Раніше "Радіо Свобода" повідомило, що німецькі парламентарії від правої партії "Альтернатива для Німеччини" з трьох регіональних парламентів країни 3 лютого прибули в анексований Росією Крим.

Як заявив російським ЗМІ призначений Москвою голова регіональної національно-культурної автономії німців Криму Юрій Гемпель, вони планують обговорити питання зняття санкцій і "визнання Криму російським".

За даними російських ЗМІ, німецькі депутати перебуватимуть на півострові до 9 лютого.

Нагадаємо, у 2017 році через поїздки до анексованого Росією Криму в'їзд до України заборонили для 1 500 іноземців.