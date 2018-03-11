Посол України прокоментував інформацію про напад українців у римському метро

Українські консули в Італії другу добу контактують з римською поліцією щодо забезпечення прав затриманих, які напали на громадянина Індії в метрополітені, та підтвердження їхнього громадянства.

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін у суботу, 3 листопада.

"Протягом вчорашнього дня і з самого ранку сьогодні українські консули підтримують постійні контакти з римською поліцією та квестурою. Головна мета – забезпечення прав затриманих. Доступ до матеріалів справи та зустріч із затриманими будуть можливими виключно після документарного підтвердження громадянства затриманих та їхнього експліцитно висловленого бажання такої зустрічі (як свідчить досвід останніх років, близько 40% затриманих, заарештованих або засуджених українських громадян в Італіі відмовляються від консульської підтримки)", – розповів Перелигін.

Посол не сумнівається, що італійські слідчі об'єктивно та неупереджено встановлять всі обставини цієї справи і далі буде надано правову оцінку діям, включно з вигуками учасників бійки у вагоні римського метро.

"Водночас, вже зараз можна констатувати, що характер та зміст обговорення в італійському сегменті соціальних мереж нападу в римському метро свідчить про неабияку шкоду для іміджу нашої країни від подібних дій. Слід зазначити, що багато дописувачів зосереджують увагу не на самому інциденті в римській підземці, а порушують питання стосовно тенденції до збільшення проявів екстремизму, расизму та нетерпимості всередні України. При цьому наводяться приклади відповідних вигуків, жестів та атрибутики під час масових маніфестацій в Україні, напади на політичних опонентів або тих, хто належить до різного роду меншин. У цьому зв'язку оперативне та ефективне припинення правоохоронними органами та засудження будь-яких проявів екстремізму та нетерпимості в Україні є запорукою ефективної боротьби з будь-якими провокаційними діями та спробами представити окремі випадки як усталену практику чи незворотню тенденцію", – додав посол.

За словами Перелигіна, йому відомі персональні дані та окремі факти щодо одного з можливих нападників, але оприлюднювати цю інформацію без згоди особи він не може.

Нагадаємо, поліція Риму відкрила провадження через напад двох українців на громадянина Індії в метрополітені.