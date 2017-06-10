Посол України в Болгарії назвав заохоченням агресора заклики зняти санкції з Росії

"Відмова від санкцій – це й підрив єдності ЄС, якої він сьогодні потребує як ніколи"

Заклики болгарських політиків до скасування санкцій проти Росії є фактичним заохоченням країни-агресора.

Про це заявив посол України в Болгарії Микола Балтажи, інформує посольства України в Болгарії.

"Заклик болгарських політиків до скасування санкцій як мирного інструменту протидії агресії - це фактичне заохочення країни-агресора за збройне захоплення чужих територій, вбивство громадян на їх рідній землі, зухвале порушення міжнародного правопорядку" - заявив він.

"Відмова від санкцій – це й підрив єдності ЄС, якої він сьогодні потребує як ніколи", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що оборонна доктрина Болгарії спрямована проти Росії, оскільки НАТО визначає РФ головною загрозою, проте повідомив про необхідність скасування антиросійських санкцій ЄС.

Президент Болгарії Румен Радєв вважає, що санкції проти Росії не несуть користі і тому їх потрібно скасувати.