Посол України в Чехії вимагає покарати журналіста, який прославляв бойовиків "Л/ДНР"

При цьому щодо українських військових Гаєк використовує в своїх статтях неприйнятні порівняння, більше характерні для російських пропагандистських ЗМІ

Посольство України у Чехії відреагувало на опубліковані газетою Mlada fronta Dnes статті журналіста Адама Гаєка, який незаконно потрапив до окупованих районів Донбасу і в своїх матеріалах прославляв бойовиків.

Відповідь посла України в Чехії Євгена Перебийноса надрукована зазначеним виданням, повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

Посол нагадує, що газета надрукувала три розлогих матеріали "спеціального кореспондента iDnes на сході України", які переповнені романтизацією і прославлянням злочинців, які захопили частину української території і взяли в заручники мільйони українців.

"Складається враження, що єдиним завданням Адама Гаєка було максимально відбілити образ бандитів, які разом з російськими військовослужбовцями тероризують місцеве населення на Донбасі і знищують рештки його інфраструктури", - зазначає Перебийніс.

При цьому щодо українських військових Гаєк використовує неприйнятні порівняння, більше характерні для російських пропагандистських ЗМІ.

"І хоча принизливі характеристики України і українців він вкладає в уста нібито персонажів своїх статей, але загальний висновок, до якого він намагається підвести читачів, є очевидним: виправдати злочини, які здійснюються Росією та її маріонетками на Донбасі", - пише посол.

Також він наголошує на тому, що кореспондент потрапив на територію окупованих районів Донбасу в обхід законів України і перетнувши український кордон, очевидно з території Росії.

"Чи усвідомлює редакція, що це кидає тінь вже не на журналіста, а загалом на репутацію всього видання? Якщо ж редакція про це не знала, то чи готова вона засудити дії свого журналіста, який, можливо, використав ім’я однієї з найвпливовіших чеських газет у тільки йому відомих цілях?", - заявив Євген Перебийніс.

Варто зазначити, що останній матеріал Гаєка був опублікований в iDnes 21 травня і має назву "Чеські воїни, що борються на Донбасі: тут більше демократії, ніж у вас". В ній йдеться про чеських бойовиків на Донбасі, в статті автор "смакує" їхні злочини проти українців.

Нагадаємо, минулого тижня президент Чехії Мілош Земан і його російський колега Володимир Путін пожартували про ліквідацію журналістів. Земан жартома запропонував Путіну "ліквідувати" журналістів, тому що їх "занадто багато".